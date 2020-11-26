Госсовет Чувашии принял законопроект о бюджете на ближайшие три года в первом чтении

ТАСС, 26 ноября. Законопроект "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" принят на заседании Государственного совета Чувашии в первом чтении. За документ, в котором определены основные параметры бюджета, проголосовало большинство присутствовавших депутатов.

"За - 37, против - двое, воздержались - двое. Законопроект в первом чтении принят", - сказала на заседании председатель Госсовета республики Альбина Егорова.

Основные средства будут направлены на развитие здравоохранения, сохранение здоровья и благополучия граждан, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, отраслей, пострадавших вследствие пандемии коронавируса. В перечни основных расходных статей вошли также создание комфортной и безопасной среды для проживания, развитие дорожной сети, модернизация коммунальной инфраструктуры. Все социальные обязательства республика запланировала выполнить в полном объеме.

Согласно закону "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", который был принят в 2019 году, общий объем расходов на 2020 год превышает 55,3 млрд рублей, доходов - 55,5 млрд рублей. Изначально бюджет был принят с профицитом в размере 203,8 млн рублей

Основные параметры

Документ на заседании представил министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков. Согласно законопроекту, общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год оценивается в 61 млрд 500,5 млн рублей, расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 64 млрд 372,6 млн рублей.

"Дефицит на 2021 год предполагается с некоторым ростом - 2 млрд 872 млн рублей. <…> Увеличивается государственный долг: в 2021 году он составит 13 млрд 572 млн рублей, это 44% к собственным доходам", - сказал Ноздряков.

По его словам, собственные доходы на 2021 год прогнозируются в объеме 30,8 млрд рублей с ростом как к 2019, так и к 2020 году. "При утверждении федерального бюджета во втором чтении на этой неделе 24 ноября дополнительно Чувашской Республике выделено 1,9 млрд рублей на 3 года и на 2021 год - почти 760 млн рублей", - отметил министр.

Он уточнил, что предоставлена дополнительная субсидия на стимулирование программы жилищного строительства: на три года - 957 млн рублей, на 2021 год - 332 млн рублей. "Субсидия на софинансирование региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на три года - 2,3 млрд рублей: по 760 млн рублей ежегодно. <…> С учетом выделенных дополнительных средств объем межбюджетных трансфертов в 2021 году составит 31,4 млрд рублей с ростом на 25% к факту 2019 года", - добавил Ноздряков.

Национальные проекты

На национальные проекты в предложенном бюджете на 3 года предусмотрено 27,4 млрд рублей. На социальную политику в 2021 году предполагается заложить более 19 млрд рублей, рост к 2019 году составит 43%. На систему здравоохранения в 2021 году планируется направить 4,8 млрд рублей. Из них почти 2 млрд рублей направляется на модернизацию учреждений здравоохранения: 688 млн рублей на капитальный ремонт и 1 млрд 260 млн рублей на приобретение оборудования, 941 млн рублей - на лекарственное обеспечение.

"Более 2 млрд рублей - это поддержка пожилых граждан, основная сумма направляется на поддержку ветеранов труда. И поддержка малоимущих граждан - почти 3 млрд рублей. Это выплаты безработным, льготы по жилищно-коммунальным услугам и по другим направлениям, в том числе социальным контрактам", - пояснил министр.

Ноздряков добавил, что согласно документу, государственная поддержка жилищного строительства увеличивается практически на 30%. На 2021 год по всем направлениям в этой сфере заложен 1 млрд 369 млн рублей.

"Важнейшее инфраструктурное направление - дорожная сеть. Объемы на три года - 17,7 млрд рублей", - сказал министр.

Он также добавил, что на поддержку малого бизнеса в этом году было направлено более 1 млрд 200 млн рублей. При этом на 2021 год на эти цели уже предусмотрено больше 900 млн рублей.