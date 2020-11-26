Распределительный газопровод в Слободском Кировской области построят в июле 2021 года

КИРОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Завершение строительства распределительного газопровода в городе Слободской Кировской области запланировано на июль 2021 года, рассказал министр энергетики и ЖКХ Кировской области Андрей Балдыков в ходе межрегионального форума "Эффективная энергетика и ресурсосбережение", который стартовал в четверг в Кирове.

"За счет средств областного бюджета и инвестиций ПАО "Газпром" завершается строительство распределительных газопроводов в городе Слободской и деревне Стулово Слободского района - четыре пусковых комплекса. В настоящее время завершено строительство первого, третьего и четвертого пусковых комплексов, окончание строительства второго пускового комплекса, возводимого за счет средств "Газпрома", запланировано на июль 2021 года. Мы очень мечтали и планировали, что к новому году у нас получится сдать объект, чтобы к этому осенне-зимнему периоду мы в Слободском получили газ, но, к сожалению, наши попытки ускорить процесс не удались", - сказал Балдыков.

Как сообщается на сайте администрации Слободского, после завершения работ природным газом будет обеспечено более 3 700 жителей города, а переход на газовое отопление повысит надежность теплоснабжения.

Балдыков также рассказал, что в регионе завершено строительство десяти объектов газификации протяженностью 47,577 км в шести районах области. За счет средств ПАО "Газпром" планируется завершить строительство межпоселкового газопровода до микрорайона Чистые пруды в Кирове протяженностью около 8 км, кроме того, запланировано строительство десяти объектов протяженностью 147 км в семи районах области и Кирове.

По данным правительства области, уровень газификации природным газом в Кировской области по состоянию на 1 января составлял 42% (средний по РФ показатель - примерно 70%), природный газ поступал в населенные пункты 14 районов из 39, а также в три из шести городских округов (Киров, Кирово-Чепецк и Вятские Поляны). Сетевым природным газом было газифицировано 262 433 квартир и индивидуальных домовладений, газотранспортная система включает в себя 894 км газопроводов-отводов, 24 газораспределительные станции, 5776,3 км распределительных газопроводов и 1 549 газорегуляторных пунктов.

Межрегиональный форум "Эффективная энергетика и ресурсосбережение" проводится с 2000 года, за это время форум посетили свыше 30 тыс. человек. Форум организуют правительство Кировской области, "Агентство энергосбережения", Вятская торгово-промышленная палата и Вятский государственный университет.