Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран в Калининград

ТАСС, 26 ноября. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", вышло из германского порта Мукран, где было швартовано в последний месяц, и взяло курс на Калининград. Это следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

По данным MarineTraffic, "Академик Черский" вышел из порта вечером в четверг. В Калининград судно должно прибыть 28 ноября.

Российское судно снабжения "Умка", которое используется для доставки труб с берега, и российское судно многоцелевого назначения "Финвал", по данным портала, стоят на якорях у порта Мукран.

"Академик Черский", "Умка" и "Финвал" в конце октября отошли от берегов Калининградской области и направились в порт Мукран, где хранятся трубы для "Северного потока - 2". В течение последнего месяца три судна находились в порту Мукран.