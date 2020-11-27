Заседание российско-венгерской МПК по экономическому сотрудничеству пройдет в Будапеште

БУДАПЕШТ, 27 ноября. /ТАСС/. Участники заседания российско-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству обсудят в пятницу в Будапеште торгово-экономические отношения и взаимодействие в сфере здравоохранения в условиях пандемии. Сопредседателями МПК являются министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Комментируя ТАСС состояние и перспективы российско-венгерского торгово-экономического сотрудничества, торгпред РФ в Венгрии Павел Ильин подчеркнул, что двусторонний товарооборот между странами в последние годы динамично рос и в 2019 году составил около $6,5 млрд. "К сожалению, в силу существенного спада деловой активности, обусловленной карантинными ограничениями, введенными из-за COVID-19, в 2020 году мы наблюдаем значительное снижение товарооборота. По итогам девяти месяцев он составил $3,3 млрд (против $4,8 млрд за тот же период прошлого года). При этом объем российского экспорта, который в значительной степени формируется за счет поставок энергоносителей, снизился почти в два раза - с $3,2 до 1,8 млрд", - отметил он.

Ильин обратил внимание на то, что "контакты на межминистерском уровне не прекращаются даже в условиях вынужденной изоляции и карантинных мер". "Пример тому - визит в Москву в июне текущего года Петера Сийярто, а также предстоящее заседание МПК, первое в этом году очное мероприятие такого уровня в Евросоюзе", - сказал торгпред.

Крупнейшие проекты

Среди наиболее значимых аспектов российско-венгерского экономического сотрудничества - строительство двух новых блоков АЭС "Пакш". Проект стоимостью около €12 млрд реализуется дочерними структурами Росатома. Первые четыре блока станции были построены при содействии СССР в начале 1980-х годов.

"Новые энергоблоки российской разработки по совокупной мощности превосходят все четыре старые и отвечают всем современным требованиям экологической и ядерной безопасности. В настоящее время параллельно с разрешительными процедурами проводятся подготовительные работы на будущей строительной площадке", - уточнил Ильин.

Россия и Венгрия совместно производят 1 300 железнодорожных вагонов для Египта. Проект реализуется российско-венгерским консорциумом Transmashholding-Hungary. Половина вагонов будет собрана на Тверском вагоностроительном заводе, половина - на венгерском предприятии Dunakeszi Járműjavító Kft.

Венгерская компания Aviation Engineering намерена начать лицензионное производство одномоторных самолетов Ил-103. Проект находится на стадии согласования условий сотрудничества и получения необходимых лицензий. Самолет планируется продавать в Венгрии и других странах Евросоюза.

В рамках модернизации дунайского пассажирского флота венгерская компания MAHART PassNave ожидает поставку быстроходных речных судов российского производства "Валдай 45Р". В настоящее время между сторонами ведутся переговоры по техническим и финансовым параметрам проекта.

Вакцина "Спутник V"

"Двустороннее сотрудничество не ограничивается только перечисленными значимыми проектами. Есть хорошие результаты и перспективные наработки и в других отраслях. Например, в фармацевтике, что становится особенно актуальным в условиях пандемии. Венгрия стала первой и пока единственной страной Евросоюза, получившей партию российской вакцины "Спутник V" для клинических исследований", - подчеркнул торгпред.

Сийярто 19 ноября сообщал, что первые образцы "Спутник V" доставлены в страну для проведения лабораторных исследований. Венгрия может стать первой страной ЕС, где может быть организовано производство российской вакцины. Вместе с тем Еврокомиссия неоднозначно оценивает позицию Будапешта, так как в ЕС обеспокоены возможностью проведения Венгрией испытаний и последующего использования российской вакцины без ее регистрации Европейским агентством лекарственных средств.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. По информации Российского фонда прямых инвестиций, эффективность российской вакцины составляла 92%.

В рабочей программе Мурашко в Будапеште также значится встреча с министром трудовых ресурсов Венгрии Миклошом Каслером. Предыдущее заседание российско-венгерской МПК состоялось осенью прошлого года в Москве.