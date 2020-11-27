WSJ: Disney к марту 2021 года сократит 32 тыс. сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Компания The Walt Disney Company к марту следующего года сократит 32 тыс. сотрудников на фоне кризиса, вызванного пандемией. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Издание уточняет со ссылкой на источники, что сокращениям подвергнутся по большей части работники тематических парков, которые до начала пандемии приносили компании около трети всей выручки, а сейчас несут серьезные убытки. В сентябре руководство компании заявило о том, что уволены будут по меньшей мере 28 тыс. сотрудников. Из них большинство трудились неполный рабочий день. Как отмечает The Wall Street Journal, к марту число сокращений в компании достигнет 32 тыс.

По итогам четвертого квартала финансового года, завершившегося 3 октября, The Walt Disney Company зафиксировала выручку в размере $14,7 млрд. Это на 23% ниже прошлогодних показателей, когда выручка компании составляла $19,1 млрд. В годовом исчислении выручка компании снизилась на 6%. Компания по итогам четвертого квартала зафиксировала убытки в размере $580 млн, хотя годом ранее была зарегистрирована прибыль в размере $1,2 млрд.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 12,85 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 263,1 тыс. человек, в том числе 34,3 - в штате Нью-Йорк, 21,6 - в штате Техас, 18,9 - в Калифорнии.