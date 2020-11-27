На Украине заявили о нехватке в госбюджете $3 млрд

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Не менее $3 млрд не хватает в государственном бюджете Украины на текущий год из-за отсутствия кредитных средств от международных финансовых организаций. Такое заявление сделал в пятницу министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Возвращаемся к заимствованиям и вспоминаем, что у нас бюджет, который принимали в [Верховной] раде в апреле, когда меня только назначили министром финансов, предусматривал поступления средств от международных финансовых организаций в объеме более $6 млрд. Сейчас реально мы не получили более $3 млрд. По разным причинам. В частности, из-за непринятия законов вовремя и из-за решения судей", - сообщил он в эфире украинского телеканала "1+1" в программе "Право на власть".

Министр признал, что ситуация в украинской экономике из-за этого достаточно сложная, но пока контролируемая. По его словам, руководство страны рассчитывает на успешные переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) и на получение очередного транша до конца этого года или в начале 2021 года.

Исполнительный совет МВФ 9 июня одобрил для Украины новую кредитную программу. Ожидается, что в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. В МВФ сообщили, что первый транш Киев получит "незамедлительно", последующие - по итогам четырех обзоров экономики страны, которые проведет миссия МВФ. Украина пока получила только один транш в размере $2,1 млрд 12 июня.

Для подписания меморандума с МВФ, который открыл доступ к новой кредитной программе, Украина выполнила два ключевых условия: разрешила продажу сельскохозяйственной земли и приняла закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам. Меморандумом, который 11 июня был опубликован фондом, предусмотрено ужесточение бюджетной политики Украины, продолжение пенсионной реформы и изменение устава компании "Нафтогаз". Кроме того, должна продолжиться реформа здравоохранения и системы образования. Документом предусмотрено повышение цен на газ для украинцев и тарифов на отопление.