"Известия": индекс кредитной сознательности клиентов МФО вышел на пиковые значения

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Индекс кредитной сознательности клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в сентябре - октябре вырос до отметки 0,82 с 0,77 в начале года. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на исследование саморегулируемой организации "МиР" и бюро кредитных историй "Эквифакс".

Так, каждое пятое МФО отмечает увеличение числа граждан, вернувшихся в график платежей. Эксперты объясняют повышение платежной дисциплины россиян нежеланием портить кредитную историю.

По словам директора СРО "МиР" Елены Стратьевой, большая часть заемщиков МФО не подошли под требования кредитных каникул и компании приняли свои программы реструктуризации долгов, в следствие чего в июле - августе "картина" по платежам выровнялась, так как люди получили возможность восстановить свое финансовое положение.

"Вместе с тем примечателен и тренд по снижению доли клиентов с новой просрочкой - его зафиксировала каждая пятая компания. Наличие этого показателя требует пристального внимания за развитием ситуации, а общее состояние экономики пока не позволяет говорить о полноценном восстановлении в ближайшей перспективе. Но при этом совсем не выдавать средства, особенно в условиях кризиса, компании просто не могут. Надеемся, что позитивная тенденция на рост культуры потребления заемных продуктов сохранится и повлияет на микрофинансовый рынок в целом", - рассказала изданию Стратьева.

Подтверждением роста значений индекса стали результаты опроса, проведенного в ноябре среди 183 МФО и микрокредитных компаний. Улучшение платежной дисциплины заемщиков в последние два месяца связано с возобновлением выплат по "глубокой" просрочке (от 60 дней и более), отметили авторы исследования.

Рост индекса кредитной сознательности является хорошим показателей возможного улучшения ситуации на рынке, рассказал изданию гендиректор компании "Эквифакс" Олег Лагуткин. Эксперт отметил, что с момента последнего кризиса в 2015 году показатель платежной дисциплины был "сильно волатильным" и только сейчас вышел на уровень 2014 года. По словам Лагуткина, доля задолженности клиентов МФО с просрочкой 90 дней и более составляет 36,1%.