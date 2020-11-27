Sony может закрыть заводы в Японии, если там не будут развивать "зеленую" энергетику

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. Крупный производитель электроники Sony предупредил правительство Японии о том, что ему, возможно, придется вывести свое производство из страны, если в сфере использования возобновляемых источников энергии не будет должного развития. Об этом сообщил в пятницу газете Financial Times ответственный за проведение административной реформы японский министр Таро Коно.

По сведениям издания, в начале ноября представители Sony, а также еще нескольких компаний, включая производителя косметики и бытовой химии Kao, провели встречу с Коно, на которой выразили свое беспокойство по поводу ситуации с "зеленой" энергетикой в стране. "Они сказали мне, что им очень сложно покупать энергию из возобновляемых источников в Японии. Количество ограничено, а цена очень высока. Поэтому, по их словам, нам нужно что-то делать с возобновляемыми источниками энергии либо им придется уехать из Японии", - сказал Коно.

В частности, Sony утверждает, что испытывает давление со стороны американского цифрового гиганта Apple, который требует от своих поставщиков перехода на чистые источники энергии. Европейские мощности Sony уже полностью переведены на возобновляемую энергию, в Китае это должно произойти в следующем году, а в Северной Америке - к 2030 году, отмечает издание.

В то же время Япония отстает от других стран с точки зрения развития возобновляемой энергетики, в том числе из-за ряда нормативных актов, препятствующих ее развитию, и как следствие, влияющих на текущую высокую цену энергии, вырабатываемой уже функционирующими предприятиями. Правительство Японии поставило цель добиться повышения доли возобновляемых источников в энергобалансе страны с нынешних 17% до 24% к 2030 году. Однако Sony и другие компании указывают на то, что этого недостаточно, чтобы решить проблему, и долю следует нарастить за 10 лет до 40%.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в своей первой программной речи в октябре поставил задачу свести в стране к нулю выбросы углекислоты в атмосферу к 2050 году, в том числе за счет развития "зеленой" энергетики.