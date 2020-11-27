В Хабаровском крае собрали в этом году на 67% зерна больше, чем в предыдущем

ХАБАРОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Аграрии в Хабаровском крае собрали в 2020 году 15,5 тыс. тонн зерновых культур, что значительно превысило прошлогодние показатели, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"В краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности подводят предварительные итоги уборочной кампании. Так, зерновых культур, включая кукурузу на зерно, с полей было убрано 15,5 тыс. тонн. Это на 67% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в краевом Минсельхозе, в прошлом году урожай зерновых - пшеницу, овес, ячмень - не успели собрать из-за паводка. "Тогда практически весь урожай погиб. В этом году ЧС произошло позже, и сбор провели до начала подтоплений", - сказал представитель министерства.

Паводок в регионе начался в конце августа, на конец сентября в зоне подтопления находилось максимальное число населенных пунктов. Были подтоплены жилые дома, земельные, приусадебные и дачные участки, поля, дороги.

В министерстве уточнили, что зерновыми при этом в этом году засеяли 9,5 тыс. га - несколько меньше, чем в прошлом. "Весной складывались неблагоприятные погодные условия, лили сильные дожди", - пояснили в министерстве.

В сообщении краевого правительства также уточняется, что сои убрано 35 тыс. тонн, что на 10% больше, чем в 2019 году. Картофеля в хозяйствах всех категорий собрали 81,8 тыс. тонн - отмечается рост урожайности почти на 20%. Собрано 43,2 тыс. тонн овощей открытого грунта. Это на 43% больше, чем годом ранее. "Росту объемов урожая способствовали более благоприятные по сравнению с прошлым годом погодные условия, а также государственная поддержка. На развитие растениеводства в виде субсидий аграрии получили около 55 млн рублей", - говорится в сообщении.