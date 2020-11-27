Власти Австралии разочарованы решением Китая ввести пошлины на импорт австралийского вина

СИДНЕЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Австралийское правительство разочаровано решением Китая ввести пошлины на австралийское вино. Об этом в пятницу заявил министр сельского хозяйства Австралии Дэвид Литтлепрауд, комментируя решение Министерства коммерции КНР повысить с 28 ноября ввозные пошлины на эту продукцию.

"Правительство Австралии крайне разочаровано решением китайских властей ввести антидемпинговые пошлины в размере от 107,1% до 212,1% на австралийское вино. Австралийские власти категорически отвергают любые утверждения о том, что наши производители вина поставляют свою продукцию в Китай по демпинговым ценам, и мы по-прежнему считаем, что нет никаких оснований или каких-либо доказательств для этих утверждений", - написал он в Twitter.

Литтлепрауд отметил, что "Австралия будет энергично бороться против принятого Китаем решения" и продолжит активно участвовать в антисубсидиарном расследовании, инициированном китайскими властями в отношении вина из Австралии.

18 августа Китай начал антидемпинговое расследование в отношении поставок импортного вина из Австралии. Ожидается, что оно будет касаться всех видов вина, импортируемого в Китай из Австралии в емкостях не более двух литров, и продлится до 31 августа 2021 года. Китай является крупнейшим экспортным рынком для австралийского вина. Его ежегодный объем превышает 1,3 млрд австралийских долларов ($957 млн).

Напряженность в торговых отношениях между странами возросла после призыва Австралии провести всестороннее международное расследование причин и обстоятельств распространения коронавируса в мире. В мае власти КНР ввели пошлины в размере 80,5% на импорт ячменя из Австралии из-за подозрений в нарушении правил торговли, а затем рекомендовали своим студентам отказаться от получения высшего образования в вузах Австралии. В ответ Канберра заявила, что рассматривает возможность оспорить решения Пекина во Всемирной торговой организации.

Позднее Китай ограничил или полностью прекратил импорт целого ряда австралийских товаров, в числе которых оказались вино, говядина, пшеница, лобстеры, хлопок, а также древесина. 11 ноября австралийская нефтегазодобывающая компания Woodside Petroleum сообщила, что китайские покупатели отказались от покупки доли в ее газовом проекте Скарборо стоимостью 16 млрд долларов.