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СМИ: более 1 тыс. крупных компаний мира подверглись в этом году кибератакам

Вирусы-вымогатели получают доступ к закрытой информации, блокируют ее шифрованием и похищают, пишет газета Nikkei

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. Более 1 тыс. крупных компаний в различных странах мира подверглись с января по октябрь атакам компьютерных вымогателей, которые требовали у них выкуп под угрозой разглашения похищенной конфиденциальной информации. Об этом сообщила в пятницу ведущая японская деловая газета Nikkei. Ее специалисты провели соответствующее исследование в сотрудничестве с многонациональной фирмой Trend Micro, занятой в сфере кибербезопасности.

По этим данным, с прошлого года в мире резко выросло число компьютерных атак с помощью вирусов-вымогателей. Они получают доступ к закрытой информации, блокируют ее путем шифрования и одновременно похищают. После этого в фирму поступает требование о выкупе, поскольку в противном случае украденные данные угрожают предать гласности, что нанесет ущерб деловой репутации компании.

Как сообщается, подобным атакам подвергались даже такие гиганты как японская Toyota Motor и южнокорейская LG Electronics. Значительная часть компаний, по этим данным, отказывается платить выкуп. Однако, сообщает Nikkei , есть сведения, что в прошлом году 32% японских компаний предпочли все же принять условия вымогателей после подобных атак. Средняя сумма выкупа, как сообщается, составила $1,17 млн.

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