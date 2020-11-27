Reuters: Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, несмотря на санкции США

ТАСС, 27 ноября. Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, которые из-за санкций со стороны Соединенных Штатов проходили в подпольном режиме. Об этом в пятницу со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon и служебные документы венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA сообщило агентство Reuters.

Согласно данным агентства, первым танкером, который возобновил транспортировку венесуэльской нефти напрямую в Китай, стал Kyoto, обнаруженный службой мониторинга судоходства Tanker Trackers во время погрузки 1,8 млн баррелей тяжелой нефти в венесуэльском порту Хосе в конце августа.

По его сведениям, Китайская национальная нефтегазовая корпорация и нефтегазовый гигант PetroChina, которые входят в число клиентов PDVSA, прекратили осуществлять погрузку сырья в портах Венесуэлы в августе 2019 года. Это произошло после расширения рестрикций США против венесуэльской компании.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро. Соединенные Штаты ввели санкции против государственной нефтяной компании PDVSA 28 января 2019 года.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.