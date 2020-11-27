Первый полет самолета МС-21 с отечественными двигателями может состояться до конца года

ИРКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Первый полет нового самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 планируется провести до конца текущего года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"До конца года постараемся - 17-18 (декабря - прим. ТАСС), максимум до конца года - мы рассчитываем, что самолет выполнит первый полет", - сказал он.

По словам министра, сейчас идет отладка систем и тестирование самолета, в ближайшие дни на Иркутский авиазавод приедут специалисты из конструкторского бюро им. Яковлева и летчики-испытатели для подготовки к первому полету.

Мантуров добавил, что завод может произвести до 2025 года до 36 самолетов, при этом есть возможность при существующих пяти сборочных станциях нарастить объем до 45 машин."У нас планы стоят по производству более 70 машин, понимаем, за счет чего и как мы сможем расширять", - отметил глава Минпромторга.

Накануне в интервью ТАСС Мантуров сообщил, что пассажирский самолет МС-21 должен быть сертифицирован в РФ до конца следующего года, изменение ранее планировавшихся сроков сертификации связано с ограничениями других стран на поставку компонентов и перелеты специалистов. После этого планируется получить европейский сертификат.

ПД-14 - первый двигатель в будущем семействе, разработанный для авиалайнера МС-21. Базовая версия самолета с американскими двигателями PW1400, которая сейчас проходит сертификационные испытания, называется МС-21-300. Модификация самолета с российскими двигателями будет называться МС-21-310.