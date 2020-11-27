РФПИ и компания Hetero произведут в Индии свыше 100 млн доз "Спутник V"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущий индийский производитель препаратов Hetero, заключили соглашении по производству в Индии более 100 млн доз в год вакцины "Спутник V" против коронавируса. Об этом сообщается в аккаунте создателей вакцины в Twitter .

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"РФПИ и ведущий индийский производитель препаратов Hetero объявляют о соглашении по производству в Индии более 100 млн доз в год первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавируса "Спутник V". Стороны намерены запустить производство вакцины в начале 2021 года", - отмечается в сообщении.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса на базе двух штаммов аденовируса, которая получила название "Спутник V". Препарат, разработанный Центром им. Гамалеи и прошедший клинические испытания в июне - июле, основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве РФ сообщили о начале производства препарата. Третий - пострегистрационный - этап клинических исследований российской вакцины начался 25 августа.

Эффективность вакцины "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условия получения пациентом второй дозы.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах.