В Башкирии пивоварни на четыре года освободили от уплаты налога на имущество

УФА, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон об освобождении от уплаты налога на имущество производителей пива до 2023 года, это позволит поддержать отрасль, от которой в бюджет региона поступает более 7 млрд рублей в качестве акциза. При этом потери доходной части бюджета не превысят 30 млн руб. ежегодно, сообщила в пятницу пресс-служба парламента республики.

"Депутаты Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан приняли закон "О внесении изменения в статью 3 закона Республики Башкортостан "О налоге на имущество организаций". Законом освобождены от уплаты налога на имущество производители пива и напитков на его основе на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Обязательным условием для освобождения от уплаты налога является сохранение на предприятии не менее 90% рабочих мест в сравнении с прошлым годом, а уровень зарплаты должен быть не ниже средней по отрасли. "Акцизы от пива в полном объеме зачисляются в бюджет республики, и суммы значительны. В прошлом году от пивоваренной отрасли было получено 7,3 млрд рублей акцизов. Сейчас, когда доходы бюджета сокращаются, и приходится входить в режим строгой экономии, необходимо обеспечить стабильность важнейших источников доходов", - цитирует пресс-служба спикера парламента Константина Толкачева.

Выпадающие доходы бюджета Башкирии составят 30 млн рублей ежегодно и будут в значительно большем объеме компенсированы за счет поступления акцизов, отметили в Госсобрании. В регионе работают заводы компаний Efes Rus и Heineken.