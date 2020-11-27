Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 75,69 рубля

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,02%, до отметки 75,6975 рубля, курс евро - на 0,09%, до 90,1675 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:25 мск, доллар США и евро укрепляются по отношению к рублю. Так, доллар торговался по 75,805 рубля (+0,12%), а евро - по 90,4075 рубля (+0,17%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,19% и достигал 3132,55 пункта, а индекс РТС - на 0,28%, до 1303,47 пункта.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 3126,63 пункта (-0,38%), а РТС - на уровне 1299,76 пункта (-0,56%).

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,06% - до $47,77 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,75% и торгуется на уровне $44,91 за баррель.