Британия ужесточит правила деятельности для Google и Facebook с 2021 года

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Великобритания вводит со следующего года новые правила с целью предотвращения злоупотреблений своим доминирующим положением на рынке со стороны таких крупных технологических компаний, как Google и Facebook. Об этом сообщило в пятницу Министерство цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства.

"Новый режим конкуренции для технологических гигантов предоставит потребителям больший выбор и контроль над своими данными, а также обеспечит справедливое отношение к бизнесу", - говорится в заявлении ведомства. Новый нормативный кодекс поведения для таких компаний направлен на обеспечение "поступательного развития индустрии публикации новостей, помогая сбалансировать отношения между издателями и онлайн-платформами".

В соответствии с новыми требованиями платформы, в том числе финансируемые за счет цифровой рекламы, обязаны быть "более прозрачными в отношении предоставляемых ими услуг и использования данных потребителей". Речь также идет о предоставлении клиентам технологических компаний "возможности выбора в отношении получения персонализированной рекламы" и недопущении ограничений на использование ими публикаций конкурирующих платформ.

Для введения этих правил и надзора над ними Лондон совместно с Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) создает новое подразделение - Digital Markets Unit. Этот отдел, который в составе CMA начнет работу в апреле 2021 года, будет наделен полномочиями "приостанавливать, блокировать и отменять решения технологических гигантов, обязывать их предпринимать определенные действия в соответствии с кодексом поведения и подвергать их финансовым санкциям за несоблюдение правил".

По словам главы министерства цифровых технологий Оливера Даудена, "в Великобритании и за рубежом растет консенсус в отношении того, что концентрация власти среди небольшого числа технологических компаний сдерживает развитие сектора, сокращает количество инноваций и оказывает негативное влияние на людей и предприятия, которые на них полагаются". "Пришло время заняться этим и поспособствовать началу нового периода технологического роста", - добавил Дауден.