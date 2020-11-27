На Дальнем Востоке расширят территории опережающего развития "Забайкалье" и "Бурятия"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило расширение границ ТОР "Забайкалье" и "Бурятия" на Дальнем Востоке, сообщается в пятницу на сайте правительства.

"Границы территорий опережающего развития "Забайкалье" и "Бурятия" будут расширены. Такие постановления подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение позволит запустить новые инвестиционные проекты", - говорится в сообщении.

В ТОР "Забайкалье" включат территории Улетовского и Читинского районов Забайкальского края. Также будет расширен перечень разрешенных видов деятельности, а затраты на создание инфраструктуры для резидентов территории опережающего развития увеличат на 1,3 млрд рублей. "Это поможет привлечь дополнительные инвестиции и реализовать значимые для региона проекты в сфере здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства", - поясняется в сообщении.

К ТОР "Бурятия" присоединят отдельные участки Заиграевского и Хоринского районов республики. Благодаря снятию правовых ограничений по разрешенным видам деятельности здесь будут открыты клинический госпиталь, аквапарк и крупный свинокомплекс.

Создание ТОР на Дальнем Востоке

Территория опережающего развития "Бурятия" создана в июне 2019 года, это стало возможным после того, как в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Якорными резидентами ТОР стали две компании с проектами по созданию крупного птицеводческого предприятия и транспортно-логистического комплекса, общая сумма инвестиций по этим проектам - около 5,5 млрд рублей, планируется создать не менее 870 рабочих мест.

ТОР "Забайкалье" существует с августа 2019 года, ее площадь составляет 5,3 млн га. За год существования территории опережающего развития ее резиденты инвестировали в экономику региона 19 млрд рублей и создали 378 рабочих мест. Ранее было заключено 15 соглашений с инвесторами, которые должны вложить 131 млрд рублей и создать более 5,2 тыс. рабочих мест. Первое предприятие в ТОР "Забайкалье" - завод по производству топливных гранул (пеллет) - начало работать 1 мая.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Всего на Дальнем Востоке созданы более 20 ТОР. В 2019 году вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев уже отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОРы.