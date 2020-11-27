"Ъ": страховщики претендуют на доступ к видео с камер Москвы для борьбы с мошенничеством

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Крупные страховые компании вместе с Центральным банком РФ ведут переговоры с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы о доступе к системе интеллектуального видеонаблюдения, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Инициатором, по его словам, выступил ЦБ, цель проекта - дать страховщикам прямой доступ к камерам Москвы для борьбы с мошенничеством, а также для сокращения сроков урегулирования убытков.

Как отмечает газета, речь идет о доступе к камерам не только Центра организации дорожного движения (ЦОДД), но и ДИТ, это необходимо, чтобы разрешать непростые случаи, связанные с авариями на придомовых территориях. В перспективе, по словам источника, страховые компании надеются получить доступ и к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город", чьи камеры постепенно запускаются по всей стране.

В переговорах о доступе к московским камерам участвует "АльфаСтрахование", подтвердил в беседе с "Коммерсантом" директор департамента по взаимодействию с госорганами компании Алексей Артамонов: "Это позволит оперативнее урегулировать страховые события, будет способствовать выявлению случаев мошенничества".

Издание отмечает, что страховщики в тестовом режиме уже получали доступ к этим камерам. По словам источника газеты, знакомого с ходом цифровизации городского хозяйства, система видеонаблюдения запущена в 2013 году, а в 2016 году появилось понимание, что расходы на нее нужно оптимизировать. "Тогда запускались эксперименты государственно-частного партнерства, в рамках которых можно было бы компенсировать расходы на систему, в том числе эксперимент с несколькими страховыми, логистическими компаниями. Но его свернули",- объяснил источник.

В "Росгосстрахе" сообщили, что в отдельных регионах компания уже использует систему уличных камер для проверки страховых случаев и надеется на "масштабирование проекта". В "Ренессанс страховании" интересуются доступом к системе видеонаблюдения столицы, в "Ингосстрахе" хотели бы ее протестировать, говорят газете в компаниях.

В пресс-службе ЦБ от комментариев изданию отказались, в ЦОДД перенаправили вопросы в ДИТ, где заявили, что сейчас доступ к камерам имеют "уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов".