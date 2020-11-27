Более 850 заявок из 190 городов подано для участия в экологической программе "Сколково"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Для участия в акселерационной программе GreenTech Startup Booster по поддержке стартапов, развивающих "зеленые" технологии, подано 853 заявки из 190 городов мира. По итогам экспертизы для дальнейшего участия допущено 83 проекта, сообщил ТАСС вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Олег Дубнов.

"В GreenTech Startup Booster поступило 853 заявки из 190 городов мира. По итогам голосования экспертов со стороны партнеров программы к очной диагностике было допущено 83 заявки. На этом этапе сотрудники фонда и представители партнеров выступают в роли менторов и в личном общении с каждым участником программы более подробно выясняют детали проектов и дают рекомендации по более эффективному их представлению в финале потенциальным заказчикам - партнерам проекта - с учетом тех задач, которые стоят перед партнерами и тех комментариев, которые они давали по заявкам на этапе заочной экспертизы", - сказал Дубнов.

Больше всего проектов поступило из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Всего в отборе приняли участие стартапы из 60 российских регионов и 19 стран. Предложения прислали из Белоруссии, Казахстана, Германии, США, Украины, Италии, Чехии, Франции, Израиля, Сербии, Грузии, Нидерландов. Заявки можно было подавать по одному из шести направлений: "Чистый воздух", "Чистая вода", "Чистая земля", "Чистая энергия", "Мониторинг окружающей среды" и "Человек и окружающая среда".

Идея проекта

По словам Олега Дубнова, идея GreenTech Startup Booster появилась в ходе обсуждения вопросов текущего взаимодействия и перспектив дальнейшего сотрудничества между "Сколково" и одним из ключевых партнеров фонда - компанией СИБУР.

"К тому моменту у нас уже была реализована совместная акселерационная программа, и член правления СИБУРа Дарья Борисова предложила попробовать что-то новое. Например, кросс-индустриальную тему снижения негативного влияния на природу", - говорит Дубнов.

Переговоры с потенциальными участниками такого проекта показали, что экологическая тема, действительно, находит у них поддержку.

"Мы начали с детального обсуждения экологических приоритетов наших индустриальных партнеров и сформулировали совместно с ними более 50 тем, которые затем где-то объединили, а оставшиеся сгруппировали в шесть направлений. Эти темы, с одной стороны, наиболее точно отражают список исходных запросов партнеров, с другой - покрывают основные направления развития "зеленых технологий" в мире", - пояснил Дубнов.

Поступившие на конкурс проекты оценивали эксперты институтов Российской академии наук (РАН), ведущих профильных вузов, в том числе Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, Сколковского института науки и технологий, МИСиС, РГУ нефти и газа им. Губкина и др. А также профильных министерств, российских и международных экологических организаций, и индустриальных партнеров "Сколково", среди которых "Сибу", "Хеликс", "Норильский никель", "Газпром нефть", Total, Enel и другие.

По словам Дубнова, заявок оказалось больше, чем ожидалось, поэтому пришлось скорректировать процедуру отбора, добавив дополнительный этап, в ходе которого отсеивались проекты по формальным признакам. В итоге осталось 605 заявок, которые рассматривали эксперты от научных партнеров акселератора. Прошли этот этап 270 заявок, их оценивали уже эксперты из индустрии, сократив число участников до 83. В частности, учитывались аспекты, связанные с конкурентоспособностью разработки, ее экономическим и экологическим эффектом, наличием у проекта команды, степенью готовности продукта и т.д.

Экологические вызовы

По словам Дубнова, на конкурс поступило много интересных проектов по всем направлениям конкурса, с оборудованием и программным обеспечением, ранние и с уже готовым продуктом, российские и зарубежные, занимающиеся волнующими всех проблемами и узкими, но важными для отдельных отраслей задачами.

В частности, это компании "Большая тройка", создавшая цифровую платформу для управления отраслью обращения с отходами; "Ситиэйр", занимающаяся системами мониторинга качества воздуха; "Биомикрогели", разработавшая биоразлагаемый флокулянт для очистки производственных и ливневых сточных вод от масел и нефтепродуктов; "Пергам-инжиниринг", занимающаяся лазерами для детекции утечек метана; "Сибфорс", создающая оборудование для интенсификации процесса очистки воздушного потока на промышленных предприятиях и другие.

В настоящее время эти компании в числе 83 участников этапа очной диагностики работают с менторами, которые помогают им наиболее четко выделить и презентовать суть продукта и его конкурентные преимущества. В текущей ситуации все встречи с участниками проводятся в режиме онлайн. По итогам этапа очной диагностики будут отобраны 20 финалистов.

"Самое главное, что получат финалисты программы - это возможность лично представить свой проект руководителям и экспертам профильных подразделений компаний-партнеров и именно от этого выступления будет зависеть дальнейшая готовность партнеров развивать сотрудничество с проектом. Со своей стороны мы, конечно, в любом случае, продолжим работу с финалистами. Тем из них, кто еще не имеет статуса участника "Сколково" (а часть финалистов уже ими является), порекомендуем подать заявку, стать нашим резидентом и после этого получить весь набор инструментов поддержки", - отметил вице-президент фонда.

Финальный отбор пройдет в декабре, а в начале 2021 года планируется начать внедрение пилотных проектов на базе компаний реального сектора экономики.

Перспективы проекта

Как пояснил вице-президент "Сколково", акселератор ставил перед собой несколько задач. С одной стороны, это помощь крупным индустриальным компаниям в поиске решений технологических задач в сфере охраны окружающей среды, так как многие крупные компании понимают, что в рамках таких программ можно найти нестандартные решения, более эффективные и более гибкие, чем те, которые давно присутствуют на рынке.

"С другой стороны, это помощь высокотехнологичным стартапам в поиске заказчиков своих разработок. Для кого-то участие в программе дает возможность расширения бизнеса и выхода на новые рынки, а для многих это вообще первая возможность начала коммерциализации созданных ими продуктов. Хотелось бы увидеть по итогам акселератора как можно больше успешных историй внедрения разработок на площадках партнеров программы", - пояснил Дубнов.

По его словам, "Сколково" планирует в дальнейшем сделать GreenTech Startup Booster ежегодной программой, так как к ней проявили значительный интерес как стартапы, так и индустриальные партнеры. В результате, отбор в акселератор оказался жестким и до основного этапа дошел только один из 10 заявившихся проектов.

"Первый опыт кажется вполне успешным, но итоги мы сможем подвести после завершения всей программы, ведь основным критерием успеха будет не столько количество заявок, сколько количество проектов, начавших сотрудничество с партнерами программы", - пояснил Дубнов.

Он добавил, что в России GreenTech Startup Booster - первая программа такого масштаба и охвата, посвященная исключительно "зеленым" технологиям и нацеленная на внедрение новых разработок на крупных промышленных предприятиях.