Власти Забайкалья освободили владельцев электрокаров от транспортного налога

ЧИТА, 27 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Забайкальского края в пятницу приняло во втором, окончательном, чтении законопроект, который с 2021 года бессрочно освобождает владельцев электромобилей от транспортного налога, сообщает с пленарного заседания корреспондент ТАСС.

"Закон принят, будет оформлено постановление", - сказал после голосования первый зампредседателя заксобрания края Дмитрий Тюрюханов.

Как ранее сообщила пресс-служба регионального парламента, проект закона разработан Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Как ожидается, мера будет стимулировать использование электромобилей в регионе, что снизит загрязнение воздуха.

По данным УМВД по краю, в Забайкалье зарегистрировано 143 транспортных средства, оснащенных исключительно электрическими двигателями.