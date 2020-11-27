Минэнерго ожидает снижения добычи угля в России в 2020 году на 10%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Минэнерго РФ прогнозирует уменьшение добычи угля в России в 2020 году по сравнению с прошлым годом на 10%, до около 400 млн тонн. При этом экспорт российского угля по итогам года упадет на 4%, сообщил на съезде горнопромышленников России замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"Мы ожидаем по итогам года добыть порядка 400 млн тонн, то есть это снижение около 10% к уровню 2019 года. При этом такое же сокращение - 10% - поставок будет на внутренний рынок. И мы наблюдаем уже последние несколько месяцев, вторую половину года, как последовательно возрастают объемы экспорта. В целом экспорт в текущем году будет на порядка 4% ниже, чем в предыдущем году", - сказал он.

При этом инвестиции в угледобывающую отрасль России в 2020 году снизились практически на четверть из-за падения цен на сырье, отметил Яновский.