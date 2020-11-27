Мониторинг ОПЕК+ проведет консультации 28 ноября перед основной встречей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман проведут 28 ноября неформальные консультации с членами мониторингового комитета ОПЕК+, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК. Это будут последние переговоры членов комитета перед министерской встречей стран ОПЕК+, назначенной на 30 ноября - 1 декабря.

По словам собеседника агентства, консенсуса среди стран-участниц по вопросу продления действующего уровня сокращения добычи пока нет.

На предыдущей встрече 17 ноября министры мониторингового комитета не смогли вынести рекомендацию министерской конференции по уровням добычи на первые месяцы 2021 года. Основные варианты: ОПЕК+ либо поднимает добычу нефти с 1 января на 1,9 млн баррелей в сутки, как это было запланировано еще в апреле этого года, либо сохраняет текущий уровень сокращения добычи из-за второй волны коронавируса до конца марта - как минимум.

Источники ТАСС поясняли, что министры решили взять тайм-аут, чтобы посмотреть, как за две недели до основной встречи будет развиваться ситуация с локдаунами. В ОПЕК+ опасались, что восстановление добычи с января может привести к росту запасов в ситуации слабого потребления нефти.