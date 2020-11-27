Минобрнауки намерено отслеживать число работающих в свободное время иностранных студентов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации планирует отслеживать количество учащихся в России иностранных студентов, которые работают в свободное время. Об этом заявила заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина.

"На данный момент формируется мониторинг, <...> и предусматривается также отслеживать данную категорию граждан (работающих в свободное время студентов-иностранцев - прим. ТАСС)", - сказала она на cеминаре-совещании "Совершенствование законодательства в сфере социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан РФ" в Совете Федерации в пятницу.

При этом, отметила Дружинина, задачи по отслеживанию трудоустройства иностранцев, сдавших комплексный экзамен, но не продолживших обучение в вузах, перед Минобрнауки не стоит.