Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Почти 40% россиян собираются подрабатывать после 60 лет, при этом наиболее высокие запросы на пенсию оказались у строителей и программистов, а самые скромные - в производственной сфере. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного сервисом по подбору персонала "Работа.ру" и российским негосударственным пенсионным фондом Сбербанка.

В исследовании участвовали более 3 тыс. специалистов, работающих в восьми отраслях - финансах и инвестициях, IT, банках, медицине, строительстве, образовании, производстве и промышленности, транспорте и логистике, а также в кафе и ресторанах.

По данным опроса, 39% респондентов не собираются досрочно завершать карьеру и намерены работать и после 60-65 лет. Больше всего давших такой ответ среди строителей - почти 62%. Далее следуют работники производства и промышленности (59%), учителя (57%), специалисты из сферы общественного питания (почти 57%), работники транспорта и логистики (56%). Хотят подрабатывать на пенсии также 50% медиков и 45% финансистов. Меньше всего к этому стремятся IT-специалисты - 37% опрошенных.

Посвятить себя заботам о семье и внуках хотят 20% финансистов и работников ресторанного бизнеса, по 19% строителей, учителей и работников транспорта и логистики, по 18% медиков и работников производства и промышленности, 16% программистов. Кроме того, респонденты хотели бы на пенсии заниматься хобби, работать и отдыхать на даче и заниматься своим здоровьем. Это третий по популярности ответ, набравший в зависимости от профессии от 10% положительных ответов у строителей до 29% у финансистов.

Завершить карьеру в 50 лет намерена четверть сотрудников IT, тогда как 37% респондентов из этой сферыготовы работать или подрабатывать, пока хватит сил. Среди финансистов и учителей собирающихся уйти на пенсию в 50 лет по 15%, а желающих работать до последнего - 34% и 38% соответственно. Сотрудники производства и промышленности, а также строительной сферы чаще других (42-43%) сообщали, что хотели бы трудиться дольше.

Смена отрасли и размер пенсии

Некоторые респонденты готовы работать после 60-65 лет, но уже в иной отрасли. Так, сменить сферу деятельности хотел бы каждый пятый айтишник (20%), каждый четвертый финансист (24%), учитель (23%), медик (25%) и строитель (25%). Сменить специальность не прочь 30% работников производства и промышленности, а также транспорта и логистики, 34% сотрудников кафе и ресторанов.

Наиболее высокие запросы на размер пенсии зафиксированы у программистов, финансистов и строителей: более 100 тыс. рублей в месяц хотели бы получать 23% работников IT, 20% строителей и 22% финансистов. У медиков, учителей, работников кафе и ресторанов, водителей наиболее популярный запрос - 40-50 тыс. рублей в месяц, как и у 23% поваров и официантов, по 21% медиков и учителей и 19% работников транспорта и логистики. 30-40 тыс. рубляей в месяц хочет получать каждый пятый производственник, а 14% респондентов из этой сферы желают жить на 100 тыс. рублей и более.