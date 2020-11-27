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Власти Москвы разрешат строить некапитальные сооружения на арендованных участках

При этом не придется вносить изменения в договор аренды

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Возможность возводить некапитальные сооружения на земельных участках, арендуемых у города, появится в конце ноября у москвичей. Введение новых норм позволит упростить процедуру оформления земельно-правовых отношений, сообщается в пятницу на информационном портале мэрии.

"С конца ноября у собственников жилых и садовых домов появится возможность возводить некапитальные сооружения на земельных участках, арендуемых у города. Теперь для строительства бани, сарая и других бытовых построек не требуется вносить изменения в договор аренды. Ранее договоры аренды городских земельных участков предусматривали запрет на возведение некапитальных объектов", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что Госинспекция по недвижимости выступила с предложением документально закрепить возможность размещения на участках некапитальных объектов без внесения изменений в договоры аренды. Изменения касаются арендаторов земельных участков, которые находятся в собственности города Москвы: садовых, приусадебных земельных участков и участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство.

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