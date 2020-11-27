В Минэкономразвития заявили, что острый дефицит водоснабжения в Крыму снимут к 2021 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Перераспределение запасов воды в Крыму для прохождения засушливого периода должно снять острый вододефицит на полуострове к началу 2021 года, сообщается в пятницу на сайте Минэкономразвития России.

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ питьевая вода подается по часам утром и вечером. Ограничения вводят и в других городах полуострова, в Севастополе действует режим повышенной готовности. Власти Крыма ранее сообщали, что к 18 апреля вододефицитные районы будут получать дополнительно более 100 тыс. кубометров воды из скважин, а отказаться от экономии ресурса к концу 2021 года позволит запуск первых в России установок опреснения морской воды.

"Важно перераспределить имеющиеся ресурсы, чтобы максимально сбалансированно пройти засушливый период до восстановления запасов воды на полуострове, и в этом вопросе реализация первоочередных мер в кратчайшие сроки очень важна. К началу 2021 года властями Крыма должен быть снят острый дефицит в потребности населения пресной водой", - отметил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, слова которого приводятся в сообщении.

Уточняется, что Минэкономразвития России доведены до бюджета Севастополя и Крыма все выделенные средства федерального бюджета в размере 227,7 млн рублей и 643,5 млн рублей соответственно. "Правительство Севастополя доложило, что в настоящее время в регионе реализуются масштабные проекты по переброске воды из Кадыковского карьера и строительству водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями. Для снижения потерь в сетях водоснабжения в настоящее время в Севастополе ведется капитальный ремонт сетей водопровода на проспекте Октябрьской революции и в Инкермане. Проводится геологическое изучение и разведка водозаборов для увеличения использования подземных вод", - говорится в сообщении.

О дефиците воды

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, что привело к дефициту воды. Потребность почти 400-тысячного населения Симферополя составляет 160 тыс. кубометров в сутки, сейчас подается около 100 тыс.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года включительно на решение проблемы дефицита воды в Республике Крым и Севастополе. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.