Северный морской путь закрыт для омских аграриев из-за отсутствия судов

ОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Экспорт омского зерна Северным морским путем, возможность которого прорабатывалась Омской областью в прошлом году, в настоящий момент невозможен из-за отсутствия у региона судов класса "река-море", сообщил в пятницу на пресс-конференции губернатор региона Александр Бурков. Помочь решить проблему может нацпроект по развитию водного транспорта, который разрабатывается Минтрансом России.

Ранее правительство Омской области, где ежегодно выращивается более 3 млн тонн зерна, сообщало, что транспортировка омской пшеницы Северным морским путем через порт Сабетта на Обской дуге Карского моря позволит разгрузить железную дорогу и снизить стоимость доставки до Японии с 11,8 тыс. до 7 тыс. рублей за тонну.

"Отрасль находится в плачевном состоянии. Те же суда речные не строились 30 лет. И когда мы прорабатывали с компанией "Зерно Сибири" выход в тихоокеанский регион для поставки сельхозпродукции из нашей области, мы столкнулись с тем, что у нас есть баржи и буксиры для реки, но не на чем выйти в Обскую губу. Сегодня [у нас] нет буксиров "река-море", которые могли как пройти по реке, так и зайти в море для перегрузки на морской транспорт. С этим мы столкнулись сами в прошлом году и увидели, что пока ворота на Северный морской путь для нас закрыты", - сказал губернатор.

Он добавил, что решить проблему может нацпроект по развитию водного транспорта, который прорабатывается правительством РФ. "Нацпроект включает в себя как инфраструктуру, так и вопрос судоходности [рек], вопрос восстановления флота и вопросы управления всем этим хозяйством", - пояснил губернатор.

По его словам, перевозка продукции АПК Иртышом могла бы решить проблемы омских аграриев по вывозу зерна в западные и восточные морские порты. "Там большая загрузка, особенно на востоке, поэтому остается только река, будем ее развивать", - отметил Бурков.

Затронул губернатор и вопрос пропуска иртышской воды через водохранилища Китая и Казахстана. "Я говорил об этом на форуме Россия - Казахстан (прошел в ноябре 2019 года в Омске - прим. ТАСС). Здесь необходима трехсторонняя рабочая группа между Китаем, Казахстаном и Россией, потому что и Китай отбирает очень много воды, и Казахстан. А Иртыш - это и путь [на юг] в Казахстан и Китай, и через Северный морской путь - в тихоокеанские регионы", - считает глава региона.

Об экспортном потенциале региона

Омская область является одним из крупнейших производителей зерна в СФО. В 2020 году омские аграрии собрали урожая зерновых в 3,1 млн тонн. Ранее полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщал, что регионы Сибири экспортируют не более 500 тыс. тонн зерна в год, но при этом располагают потенциалом экспорта до 5 млн тонн. Основными направлениями экспорта зерна из Сибири являются Казахстан, Монголия, Белоруссия, Китай, Азербайджан и Латвия.