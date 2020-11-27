Стоимость Brent замедлила снижение на фоне новостей по ОПЕК+

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE замедлила снижение до 0,02% и торгуется по $47,79 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 11:40 мск.

Ранее источники ТАСС в ОПЕК сообщили, что вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман 28 ноября проведут неформальные консультации с членами мониторингового комитета ОПЕК+.

По состоянию на 11:17 мск, фьючерс на нефть марки Brent терял в цене 0,79% и находился на уровне $47,42 за баррель.

На 12:09 мск нефть Brent росла уже на 0,21% - до $47,9 за баррель. Нефть сорта WTI дешевела на 1,4% и торговалась на уровне $45,07 за баррель.