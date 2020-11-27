Число безработных в Амурской области за два месяца сократилось на 5 тыс.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Около 5 тыс. жителей Амурской области трудоустроены за последние два месяца. Причиной планомерного снижения безработицы в региональном правительстве называют реализацию программ по поддержке занятости населения, сообщает в пятницу пресс-служба Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

"Планомерное снижение численности безработных отмечается с начала октября текущего года. Сейчас на учете состоит 16,5 тыс. амурчан, что на 5,1 тыс. меньше в сравнении с показателем двухмесячной давности. В том числе это связано с реализацией программ по поддержке занятости населения", - цитирует пресс-служба начальника управления занятости населения Амурской области Елену Дуленову.

С начала года через центры занятости региона на постоянные рабочие места трудоустроили почти 11 тыс. амурчан, а на временную и общественную работу - свыше 4 тысяч.

Более 1,4 тыс. человек воспользовались программой профессионального обучения и переподготовки в рамках национального проекта "Демография". По данным Минэкономразвития, почти половина - амурчане старше 50 лет. "Уровень трудоустройства после такого обучения превышает 85%", - отметили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на то, что уровень безработицы в Приамурье в два раза превышает показатели на начало года, предприятия региона нуждаются в 59 тыс. сотрудников, большая часть из которых по рабочим профессиям. Также востребованными остаются отрасли транспорта, сельского хозяйства и добычи природных ресурсов.