Курские власти продлили снижение налоговой ставки владельцам ресторанного бизнеса

КУРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Курской области продлили на региональном уровне решение о снижении налоговых ставок до 2-5% владельцам ресторанного бизнеса на фоне убытков из-за ограничений в период пандемии, сообщил в пятницу на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Роман Старовойт.

"Я услышал все, что говорили рестораторы и обращусь в федеральный центр за поддержкой. А на региональном уровне уже сейчас продлеваю снижение налоговых ставок для этой отрасли с 6 до 2% и с 15 до 5% на весь первый квартал 2021 года", - написал Старовойт. После запрета на работу ночью владельцы заведений общепита обратились в администрацию области с открытым письмом.

Как отметил губернатор региона, в Курской области не планируют вводить дополнительные ограничения из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. В регионе развернуто более 1,7 тыс. коек для помощи пациентам с ковидом, к концу ноября ожидается поставка 300 газоконцентраторов.

К 27 ноября в Курской области выявили 14 805 случаев заражения коронавирусом, 156 из них - за последние сутки. За все время 12 142 человека выздоровели, 190 умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, ограничено проведение массовых мероприятий, работа ресторанов и театров. С 17 ноября режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и перевод на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников предприятий продлили до особого распоряжения губернатора, подросткам до 16 лет запрещено посещать ТЦ без взрослых.