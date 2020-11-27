В профильной комиссии Совбеза призвали улучшить соцподдержку безработных

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совбеза РФ по безопасности в экономической и социальной сфере рекомендовала усовершенствовать защиту прав работников и улучшить меры соцподдержки безработных. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аппарата Совбеза по итогам заседания комиссии, на котором обсуждалась ситуация на рынке труда в России.

"Предложено внести изменения в действующее законодательство в части, касающейся улучшения социальной поддержки безработных, организации опережающего профессионального обучения работников, находящихся под угрозой увольнения, а также совершенствования защиты трудовых прав работников", - говорится в сообщении.

Отметив влияние пандемии на эту сферу, участники заседания обратили внимание "на необходимость смещения фокуса государственной политики в области развития рынка труда на его структурную перестройку и повышение качества трудовых ресурсов с учетом долгосрочных задач инновационного развития российской экономики". В частности, профильным министерствам и ведомствам рекомендовано определить актуальные кратко-, средне- и долгосрочные направления в этой сфере для достижения национальных целей развития.