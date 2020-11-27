Минфин предложил расширить доступ самозанятых к госзакупкам

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает расширить доступ самозанятых граждан к госзакупкам. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Минфина.

"Минфин России подготовил комплексные изменения, которые предусматривают расширение доступа самозанятых граждан к закупкам госкомпаний и дальнейшую автоматизацию закупочного процесса. Данные изменения утверждены правительством", - говорится в материалах.

Отмечается, что комплексные изменения в подзаконные акты в сфере закупок предусматривают распространение на самозанятых имеющихся льготных условий участия в закупках госкомпаний, которые сейчас предусмотрены для субъектов малого и среднего предпринимательства. Также предлагается упростить подтверждение отнесения лиц к числу самозанятых граждан либо к числу субъектов МСП, при этом достаточно будет наличия информации в соответствующем реестре ФНС России.

Кроме того, Минфин предлагает автоматизировать предоставление участниками закупок банковских гарантий для обеспечения заявок при госзакупках, а также упростить применение заказчиками каталога товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд при закупках радиоэлектронной продукции.