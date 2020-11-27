Автодилеры считают, что повышение утильсбора в 2021 году приведет к удорожанию новых авто

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Возможное повышение утилизационного сбора на 30% в 2021 году приведет к росту цен на новые автомобили в России на 1,5-5%. Такую оценку озвучил ТАСС президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Зубарев.

"По предыдущему опыту, повышение утилизационного сбора неминуемо ведет к росту цен на автомобили. Мы понимаем, что степень локализации производств будет решающим фактором для объема получаемой господдержки в качестве компенсаторной составляющей, и, следовательно, у разных брендов пройдет повышение от 1,5% и, возможно, до 5%", - сказал он.

Зубарев отметил, что в первую очередь в зоне риска находятся импортируемые модели, отток которых с рынка России обычно наблюдается в таких ситуациях. "Возможно, что и в этот раз недосчитаемся моделей в следующем году. РОАД наблюдает за ситуацией, так как потеря позиций в модельном ряду непременно скажется на всей дилерской сети России", - добавил он.

По данным источника ТАСС, правительство РФ планирует повысить утилизационный сбор на автомобили и спецтехнику с 1 января 2021 года. Издание "Коммерсантъ" ранее уточняло, что речь идет об изменении ставок без корректировки коэффициентов. В целом повышение составит около 30%. Инициатива объясняется необходимостью сохранить уровень барьера для импорта, учтя в нем девальвацию рубля.

В последний раз ставки утилизационного сбора в РФ индексировались 1 января 2020 года. До пандемии коронавируса глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что утильсбор на автомобили будет вновь индексирован в 2021 году или 2022 году.

Об утильсборе

Утилизационный сбор введен в 2012 году одновременно с присоединением России к ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Изначально его платили только импортеры, а с 2014 года - все автоконцерны. Однако для локализованных автоконцернов ввели промсубсидии, сопоставимые с размером сбора. Обязательное условие их получения - подписанный с Минпромторгом РФ специнвестконтракт. В декабре 2020 года правительство РФ приняло решение дифференцировать выплату промсубсидий в зависимости от степени локализации производства.