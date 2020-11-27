На авиаперевозки из Иванова в регионы России выделили более 47 млн рублей

ТАСС, 27 ноября. Росавиация направила 47,4 млн рублей в виде субсидий на авиаперевозки из Иванова в Санкт-Петербург и на курорты России в 2021 году, что в полтора раза больше, чем в текущем году. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

"Росавиация утвердила перечень авиамаршрутов на 2021 год через аэропорт "Иваново", субсидируемых из федерального и регионального бюджетов. Размер федеральной субсидии авиаперевозок составил 47,4 млн рублей, что почти в полтора раза больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении.

По данным дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, в регион пришел крупный авиаперевозчик - авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines), которая будет осуществлять полеты из Иванова в южных направлениях - в Анапу, Сочи, Симферополь. "Благодаря федеральной поддержке в следующем году будет снижена стоимость авиабилетов в Симферополь, поскольку это направление вошло в перечень субсидируемых. В текущем году рейсы в Сочи также были частично коммерческими, но в следующем они полностью субсидируются", - приводит слова начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрия Вавринчука пресс-служба.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь будут осуществляться в период с мая по конец сентября два раза в неделю самолетами Airbus A319. Кроме того, сохраняются ежедневные субсидируемые рейсы в Санкт-Петербург, которые выполняет компания "РусЛайн".

Аэропорт федерального значения Иваново (Южный) расположен в 7 км к юго-западу от центра города. В 2008 году аэропорт возобновил работу после масштабной реконструкции. Перестроена взлетно-посадочная полоса, благодаря чему сегодня аэропорт способен принимать самолеты со взлетной массой до 200 тонн, а также вертолеты всех типов.