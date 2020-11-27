РЖД запустят прямой поезд из Москвы до лыжного курорта в Апатитах к Новому году

МУРМАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Двухэтажный "Горнолыжный экспресс" из Москвы в Апатиты Мурманской области до курорта в Хибинах начнет ходить в новогодние праздники. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

"Для развития туристических возможностей северо-западных регионов России и удобства пассажиров, увлекающихся зимними видами спорта, на новогодние и рождественские праздники холдинг "РЖД" запускает двухэтажный поезд № 100/99 "Горнолыжный экспресс" Москва - Апатиты, на котором можно добраться до горнолыжного курорта Хибины", - сказано в сообщении.

Уточняется, что поезд будет курсировать с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года по специально разработанному расписанию, которое представлено на сайте компании. На маршруте предусмотрены остановки на станциях: Тверь, Чудово, Волховстрой, Свирь, Петрозаводск, Медвежья Гора, Беломорск, Кемь, Кандалакша.

В компании отметили, что состав поезда будет сформирован из 11 двухэтажных купейных вагонов, в каждом будет предусмотрено дополнительное багажное купе для бесплатной перевозки спортивного инвентаря пассажиров: лыж и сноубордов. При этом оформления перевозочных документов не потребуется.

"Стоимость билета от Москвы до Апатитов в зависимости от даты оформления составляет от 1 999 рублей. Участникам программы лояльности "РЖД Бонус" доступна скидка 50 % при оформлении билета за баллы", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что к Новому году "РЖД" запустит специальный комфортный электропоезд из Мурманска до Кировска "Лыжная стрела", который также будет возить туристов и гостей к горнолыжному курорту в Хибинах.