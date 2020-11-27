Ненецкий АО направит дополнительные федеральные средства на погашение госдолга

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ (НАО) получил из федерального бюджета дополнительно 1,77 млрд рублей, средства будут направлены на сокращение дефицита регионального бюджета и погашение госдолга, сообщила в пятницу пресс-служба администрации НАО.

"Дополнительные федеральные средства регион направит на сокращение дефицита бюджета и погашение госдолга. Речь идет о дотации из федерального бюджета в размере 1 млрд 769 млн рублей. Средства выделены Ненецкому автономному округу для компенсации снижения доходов как одному из регионов, наиболее пострадавших от пандемии", - говорится в сообщении.

Из-за пандемии и падения цен на нефть окружной бюджет не получил тех доходов, которые планировал. Федеральная поддержка позволит выполнить социальные обязательства в текущем году.

С начала года в окружной бюджет поступило около 18,1 млрд рублей доходов. Расходы бюджета составили порядка 19,2 млрд рублей. Текущий дефицит окружного бюджета - 1,1 млрд рублей. Годовой план по доходам и расходам составляет 20,8 млрд и 23,3 млрд рублей соответственно. Государственный долг Ненецкого автономного округа составляет 2,1 млрд рублей. За его обслуживание с начала года уплачено 118 млн рублей.

НАО - регион практически с моноэкономикой, которая зависит от цены на нефть. Бюджет региона на 2020 год был рассчитан из цены на нефть в 57 долларов за баррель. Около 95% всех доходов окружного бюджета составляют четыре источника: налог на имущество организаций, доходы от работы Харьягинского месторождения на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц.

Финансовая поддержка оказана регионам, у которых по состоянию на 1 ноября 2020 года произошло снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом. Выделить дополнительную финансовую помощь наиболее пострадавшим регионам поручил президент РФ Владимир Путин. Ненецкий автономный округ вошел в число 39 субъектов, которым перечислены дотации. Их общая сумма составила 80 млрд рублей.