Средняя сумма потребкредита в октябре выросла почти на 40%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Средняя сумма потребительских кредитов, выданных в октябре российскими банками, составила 263,8 тыс. руб., что почти на 40% превышает показатель того же месяца пошлого года. При этом по сравнению с сентябрем средняя сумма снизилась на 0,3%, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Что нужно знать о кредитах?

Выпуск 4: Что нужно знать о кредитах?

Данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) также показывают рост за год средней суммы потребкредита до 232,2 тыс. руб. (увеличение на 30,2% по сравнению с октябрем прошлого года).

"Выдачи потребкредитов по итогам октября действительно сопоставимы с октябрем прошлого года, однако достигнуто это исключительно за счет заметного роста среднего чека - на 40% год к году. При этом число выданных кредитов снизилось <…>, то есть кредитов стали выдавать меньше, но на заметное большие суммы", - комментирует управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Так, по данным "Эквифакса", количество выданных потребкредитов за год (октябрь к октябрю) сократилось на 28%, до 1,02 млн ссуд, при этом общий объем выданных кредитов практически не изменился за тот же срок (270,3 млрд руб. в октябре).

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова объясняет рост среднего чека ужесточением банками критериев отбора заемщиков, а также увеличением объема кредита для более надежных клиентов.

Снижение средней суммы на 0,3% относительно сентября Носова связывает с окончанием реализации отложенного спроса, который сформировался на фоне ограничительных мер и рисков развития пандемии во II квартале 2020 года.

"Во-первых, отложенный спрос на покупки и, соответственно, потребкредиты, который реализовывался гражданами в июле - сентябре, к октябрю практически исчерпан. Второй причиной является окончание периода сезонных трат - это затраты на отдых, на подготовку детей к учебному году", - считает старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева.

"Эквифакс" имеет базу из более чем 316,2 млн кредитных историй физических лиц и 830 тыс. кредитных историй юридических лиц, предоставляемую 2 тыс. организаций.

База данных НБКИ на 1 ноября 2020 года включает информацию о кредитах 103 млн заемщиков, предоставляемую свыше 4 тыс. кредиторами.