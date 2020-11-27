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Пандемия COVID-19
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Чернышенко поручил Минцифре и операторам обеспечить бесплатные звонки в медучреждения

Речь идет о медицинских учреждениях, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение Минцифре и операторам связи обеспечить возможность бесплатных звонков на номера медучреждений, которые работают с коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера.

"Для повышения качества коммуникации населения с медицинскими учреждениями в период пандемии Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры России совместно с операторами связи обеспечить возможность бесплатных звонков на номера медицинских учреждений, которые оказывают помощь пациентам с ковид", - сообщили в аппарате вице-премьера. 

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичПандемия COVID-19
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