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Кабмин разработал механизм финансирования такси для поездок врачей

Пилотный проект запустят в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией, уточнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ разработало механизм финансирования такси для поездок врачей, апробация будет проходить в регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Механизм службы такси для врачей приоритетно отработаем в регионах с наиболее сложной ситуацией с ковид. Перечень субъектов, а также финансовую потребность, составляет Минцифры, исходя из обобщенных данных Минздрава, ОНФ и данных регионов. Достигнуты договоренности с крупнейшими операторами такси, рассчитываем, что далее к системе присоединятся другие, в том числе региональные перевозчики", - отметил Дмитрий Чернышенко.

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