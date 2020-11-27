Кабмин разработал механизм финансирования такси для поездок врачей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ разработало механизм финансирования такси для поездок врачей, апробация будет проходить в регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Механизм службы такси для врачей приоритетно отработаем в регионах с наиболее сложной ситуацией с ковид. Перечень субъектов, а также финансовую потребность, составляет Минцифры, исходя из обобщенных данных Минздрава, ОНФ и данных регионов. Достигнуты договоренности с крупнейшими операторами такси, рассчитываем, что далее к системе присоединятся другие, в том числе региональные перевозчики", - отметил Дмитрий Чернышенко.