Хайнань на 21-м карнавале туризма раскроет потенциал инициативы "Пояса и пути"

ХАЙКОУ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань в ходе 21-го Международного карнавала "Остров туризма" планируют раскрыть туристический потенциал инициативы "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь") и задействовать межведомственные механизмы для продвижения новых продуктов, пользующихся повышенным спросом у отдыхающих. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао " со ссылкой на официальную программу комплексного мероприятия.

По данным издания, благодаря карнавалу хайнаньская администрация собирается превратить туризм в "новую движущую силу", которая позволит активизировать как культурную сферу, так и спорт, выставочную деятельность, а также торговлю. Такая межотраслевая площадка, как ожидается, привлечет к Хайнаню внимание еще большего числа туристов.

Согласно озвученному графику, увеселительные мероприятия продлятся вплоть до начала января 2021 года. Они пройдут не только в крупнейших городах острова Хайкоу и Санья, где часто организуются масштабные культурно-развлекательные проекты, но и во многих других населенных пунктах региона, которые подготовили для гостей радушный прием и насыщенную программу. Она включает более 170 пунктов и, как отмечается, рассчитана на отдыхающих с самыми разными вкусами и предпочтениями.

Среди наиболее примечательных событий, которые состоятся на Хайнане в ближайшие недели, - выступления китайских пианистов, художественных ансамблей и музыкальных коллективов. В трех населенных пунктах (в Санья, в находящемся от него к северу городе Баотине и на территории расположенного поблизости Линшуй-Лиского автономного уезда) пройдут соревнования на автомобилях BMW "Через горы к морю". В различных районах острова туристы смогут принять участие в мероприятиях, посвященных пляжному отдыху.

Кроме того, в провинции будут организованы увлекательные торговые акции, рассчитанные на любителей автомобилей, традиционной кухни, ночного шопинга и магазинов беспошлинной торговли. Ценители алкогольных напитков с 24 декабря по 2 января могут посетить международный пивной фестиваль, который будет проходить в непосредственной близости от морского побережья.

Как сообщили ранее местные власти, 21-й Международный карнавал "Остров туризма" посвящен диверсификации и развитию новых видов отдыха. Праздник организован Министерством культуры и туризма КНР и правительством Хайнаня. Официальное закрытие большинства мероприятий состоится в последний день текущего года в грандиозном торговом комплексе беспошлинной торговли в Санья. Ожидается, что благодаря этой программе провинцию посетит больше туристов, которые смогут насладиться насыщенной культурной программой и спортивными состязаниями.