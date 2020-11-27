Стартовал финал конкурса для IT-специалистов "Цифровой прорыв"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 300 команд IT-специалистов из более чем 70 регионов России примут участие в финале конкурса "Цифровой прорыв 2020", который пройдет 27-29 ноября. Об этом в пятницу сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"В рамках 48-часового онлайн-хакатона лучшие из лучших будут бороться за главный приз. В финале примут участие 304 команды IT-специалистов более чем из 70 регионов России. По итогам онлайн-хакатона лучшие IT-команды разделят между собой призовой фонд 22,5 миллиона рублей, а также смогут попасть на гранд-финал в Москве", - сказал Комиссаров. Он добавил, что имена победителей будут объявлены 29 ноября.

Комиссаров сказал, что финалистов отобрали в ходе восьми полуфиналов в каждом из федеральных округов. В этом году в конкурсных соревнованиях "Цифрового прорыва" приняли участие более 45,5 тыс. специалистов - программистов, дизайнеров, маркетологов, менеджеров, аналитиков.

"Среди 45 тыс. участников больше трети - конкурсанты 23-30 лет, но есть и более опытные. Самому взрослому участнику региональных этапов 74 года, а самому молодому всего девять лет", - отметил Комиссаров. Он добавил, что по правилам конкурса школьники не могут участвовать в соревнованиях, но некоторые ребята пытались скрыть свой возраст, чтобы попасть на хакатон, организаторы оценили их мотивацию и дали возможность попробовать себя в решении кейсов. "К сожалению, они не могли претендовать на призы и на победу, но в финале ребята смогут принять участие в специальном школьном треке", - сказал Комиссаров.

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей" - реализуется в рамках национального проекта "Образование". Первый конкурс стартовал в апреле 2019 года. Задания для конкурсантов готовили федеральные и региональные министерства, Счетная палата РФ, "Ростелеком", Федеральная налоговая служба, Росстат, ПАО "Газпром нефть", Росатом, МТС и "Мегафон". Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Второй конкурс начался в марте 2020 года.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент РФ.