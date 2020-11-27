В бюджете Пермского края заложили 12 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2021 году

ПЕРМЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Пермского края планируют в 2021 году направить более 12 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Финансирование предусмотрено в бюджете региона, законопроект которого был утвержден депутатами законодательного собрания во втором чтении.

"Законопроект "О бюджете Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" принят Законодательным собранием Пермского края во втором чтении. <...> Утвержденный бюджет сохраняет свою социальную направленность. Меры социальной поддержки населения проиндексированы на 2021 год на 4%. Кроме того, в бюджете предусмотрено финансирование на реализацию нацпроектов. На эти цели в 2021 году будет выделено 12,3 млрд рублей", - сказано в сообщении.

В 2022 году на нацпроекты выделят 16,9 млрд рублей, а в 2023-м - 15,4 млрд рублей. Наибольший объем средств в следующем году предусмотрен на нацпроекты "Демография", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение".

Как отмечают в краевом правительстве, основные параметры регионального бюджета были приняты в первом чтении в конце октября, после чего рабочей группе поступило 42 поправки с незначительными корректировками, которые позволят уменьшить дефицит и снизить объемы привлечения кредитов. В результате в принятом бюджете общий объем доходов на 2021 год прогнозируется на уровне 153,6 млрд рублей, на 2022 год - 160,6 млрд рублей, на 2023 год - 166,9 млрд рублей. Общий объем расходов в следующем году составит 171,8 млрд рублей, еще через год - увеличится почти на 9 млрд рублей, в 2023 году - до 187,4 млрд рублей. Плановый дефицит на 2021 год утвержден в сумме 18,2 млрд рублей, на 2022 год - 20,1 млрд рублей, на 2023 год - 20,4 млрд рублей, что укладывается в пределы, установленные Бюджетным кодексом РФ.

В 2020 году первоначально доходы в бюджет Пермского края должны были составить почти 147 млрд рублей, а расходы - около 158 млрд рублей. Однако в октябре губернатор Дмитрий Махонин в послании депутатам сообщал, что потеря бюджета в этом году из-за пандемии коронавируса составит не менее 30 млрд рублей. По словам Махонина, бюджет на ближайшую трехлетку формировался в сложных экономических условиях, но при этом он получился сбалансированным и взвешенным, направленным на увеличением темпов развития региона. Достичь всех поставленных целей, по мнению главы региона, удастся за счет взвешенной долговой политики, развития государственно-частного партнерства, концессионных соглашений.