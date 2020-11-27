ГУП "ТЭК СПб" получит статус акционерного общества в июле 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга", одно из крупнейших на северо-западе предприятий по выработке тепловой энергии, получит статус акционерного общества в июле 2021 года. После приватизации ТЭК останется в собственности города, это не отразится на тарифах и качестве услуг для потребителей, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте организации.

В августе этого года председатель комитета имущественных отношений Леонид Кулаков представил на рассмотрение городского правительства проект документа о приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В него, помимо ГУП "ТЭК СПб", включены государственные унитарные предприятия "Баня № 72", "Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района" и ГУП по оказанию банно-прачечных услуг населению "Скат".

"ТЭК будет акционирован путем внесения госимущества в качестве вклада в уставный капитал АО. Ранее рабочая группа по вопросам преобразования ГУП "ТЭК СПб" в акционерное общество, созданная при Комитете по энергетике и инженерному обеспечению, утвердила дорожную карту. Согласно документу, приватизация ТЭКа состоится летом следующего года", - сообщается на сайте.

Уточняется, что для приватизации предприятия Заксобрание Петербурга рассмотрит соответствующий законопроект об акционировании, его утверждение запланировано на декабрь 2020 года.

Как пояснили в пресс-службе, после приватизации предприятие останется в собственности города, который будет единственным акционером и получателем дивидендов. Новая форма собственности позволит повысить эффективность работы предприятия, в частности, оно сможет оперативно проводить реконструкцию объектов энергетической инфраструктуры, избегая длительных согласований с различными ведомствами. Приватизация не отразится на тарифах на тепло и горячую воду для потребителей.

Сейчас ТЭК также ведет работу по оптимизации затрат. Так, была проведена цифровизация складского учета и реорганизация электрослужбы. Кроме того, разработан проект технико-экономического обоснования для зон теплоснабжения, который позволит ликвидировать убыточные котельные с переводом нагрузки на другие теплостанции.

О предприятии

ГУП "ТЭК СПб" - одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада, она занимается выработкой и снабжением тепловой энергией потребителей Санкт-Петербурга, транспортировкой тепла, выработанного на источниках, не принадлежащих предприятию, а также эксплуатацией городских инженерных теплосистем. Предприятие отапливает и снабжает горячей водой порядка 16 тыс. домов Петербурга, в которых живет около 3 млн горожан. Доля "ТЭК СПб" на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. Вся собственность предприятия является государственной собственностью Санкт-Петербурга, в компании работают более 9 тыс. человек.