"Нафтогаз" заявил, что проекты Украины на шельфе не интересны иностранцам из-за риска

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Высокие риски мешают иностранным компаниям участвовать в проектах по добыче газа на черноморском шельфе Украины. Об этом заявил в пятницу глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"Мы в "Нафтогазе" видим свою основную роль именно в том, чтобы эти риски полностью устранить, и когда мы продемонстрируем способность работать в этом регионе, осуществлять разведку, отсутствие аспектов военной агрессии, тогда мы ожидаем появления больших международных компаний", - сказал он во время онлайн-дискуссии на тему газового рынка.

Правительство Украины в среду предоставило "Нафтогазу" право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона. В компании заявили, что готовы в кратчайшие сроки приступить к сейсмическим исследованиям на море после завершения официальных процедур. По предварительным расчетам, отметили в "Нафтогазе", инвестиции в первый год работ на шельфе могут достигнуть $40 млн. В случае успешной геологоразведки, промышленная добыча газа на шельфе может достигать до 10 млрд куб. м в год, считают в компании. При этом пока официально не называются участки шельфа, где планируется вести геологоразведку.

Вместе с тем Коболев считает, что среди факторов риска для инвесторов может стать "присутствие российского морского флота" в Черном море.

Украина покрывает собственные потребности в природном газе за счет внутренней добычи, а также импортных поставок "европейского газа" по так называемым реверсным схемам из ЕС. Эксперты отмечают, что фактически Украина получает российский газ, который изначально идет транзитом в ЕС через украинскую территорию.