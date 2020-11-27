"Победа" с 26 декабря возобновит полеты в Германию

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" в конце декабря планирует возобновить рейсы в Германию, которые были приостановлены весной этого года в связи с пандемией коронавируса. Так, полеты в Кельн возобновятся с 26 декабря, в Берлин - с 27 декабря, говорится в сообщении авиакомпании.

"Лоукостер "Победа" на сайте pobeda.aero открывает продажу билетов на международные рейсы по маршрутам Москва - Берлин и Москва - Кельн. Полеты по этому направлению возобновятся в декабре 2020 года. Рейс в Берлин будет выполняться с 27 декабря 2020 года по воскресеньям, в Кельн - с 26 декабря по субботам", - отмечается в сообщении.

Поскольку регулярное авиасообщение между Россией и Германией еще не открывалось, выполняться будут так называемые грузопассажирские рейсы - к ним допускаются определенные категории граждан, которым разрешен въезд на территорию принимающей стороны.

В марте текущего года РФ на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Перевозчики продолжили выполнять только вывозные рейсы - для возвращения россиян из-за границы и отправки иностранцев на родину. Вывозные рейсы РФ отменила в сентябре, сейчас авиаперевозчики могут выполнять грузопассажирские перевозки за рубеж - для пассажиров этих рейсов действуют ограничения в зависимости от страны прилета.

С лета РФ частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу. Также было формально возобновлено авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами, однако пока никто из авиакомпаний РФ не объявил о начале полетов.