Польша ожидает, что ЕС найдет решение по бюджету, гарантирующее права всех стран

ВАРШАВА, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказал надежду, что ЕС продолжит работать над решением по бюджету, которое гарантирует соблюдение прав всех стран-членов. Об этом глава польского правительства заявил в опубликованном в пятницу в Facebook сообщении.

"Сегодня я заявил канцлеру, что Польша ожидает дальнейшей работы, позволяющей максимально быстро найти решение, которое гарантирует права всех государств-членов и соблюдение договорных процедур", - указывается в сообщении. "Я также подтвердил нашу готовность наложить вето на новый бюджет, если мы не найдем решение, которое хорошо для всего ЕС, а не только для некоторых его членов", - добавил Моравецкий. "Кроме того, я попросил глубоко проанализировать наши соображения не только с точки зрения спора, который сейчас идет, но и сплоченности и будущего видения Европы", - указал польский премьер.

"Польша последовательно придерживается позиции, что нормы в ЕС должны соответствовать договорам и решениям, принятым на форуме Европейского совета, и гарантировать правовую уверенность. Текущий проект постановления не гарантирует этой уверенности. Содержащиеся в нем критерии являются общими и подвержены очень широкой интерпретации", - пояснил Моравецкий.

В четверг главы правительств Польши и Венгрии подписали совместную декларацию, договорившись вместе бороться против механизма контроля за соблюдением верховенства права, привязанного к бюджету Европейского союза, используя в том числе право вето. Как считают Матеуш Моравецкий и венгерский премьер Виктор Орбан, это плохое решение, которое противоречит базовым соглашениям Евросоюза и угрожает распадом ЕС в будущем.

Венгрия и Польша заблокировали утверждение нового бюджетного плана ЕС в размере €1 074,3 млрд на период с 2021 по 2027 год и внебюджетный фонд восстановления экономики ЕС на уровне €750 млрд, протестуя против решения создать с 2021 года механизм контроля соблюдения принципа верховенства права в странах сообщества, чтобы бюджетные ассигнования из Брюсселя распределялись с учетом результатов этого мониторинга. Ситуацию усугубляет тот факт, что обе страны на саммите ЕС в июле дали согласие на включение в бюджетный план Евросоюза механизма контроля за соблюдением верховенства права в ЕС.