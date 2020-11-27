В ЦБ РФ заявили, что акции ВТБ с баланса банка "Открытие" передадут "Трасту"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Акции ВТБ и ряд других непрофильных активов с баланса банка "Открытие" будут переданы "Трасту", следует из сообщения Банка России.

"Банк России утвердил изменения в план участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО Банк "Траст" предусматривающие приобретение банком ряда непрофильных активов банковской группы банк "ФК Открытие", в том числе акций ВТБ ", - указано в сообщении.

Регулятор отмечает, что акции ВТБ являются непрофильным активом и передаются в "Траст" в целях исключить владение одним системно значимым банком более чем 9% акций другого системно значимого банка.

Помимо этого, приобретение "Трастом" непрофильных активов обусловлено рекомендациями инвестиционных консультантов в рамках подготовки банка "Открытие" к продаже.

Размер предоставляемого Банком России финансирования будет определен с учетом стоимости активов, сформированной на организованном рынке ценных бумаг накануне совершения сделки, и не превысит 79,8 млрд рублей, говорится в сообщении.

В марте глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор пока не планирует переносить сроки или отказываться от планов продажи санируемых банка "Открытие" и Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Позднее Набиуллина называла реалистичным сроком продажи банка "Открытие" весну 2022 года.

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года.