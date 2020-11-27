На Ставрополье в мясопереработку за последние три года инвестировано около 5 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в мясоперерабатывающую отрасль Ставрополья за последние три года составили порядка 4,8 млрд рублей - почти половина от общего объема средств, вложенных в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Об этом сообщили журналистам в пятницу в управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"На Ставрополье в мясоперерабатывающую отрасль за последние три года инвестировали около 4,8 млрд рублей. Это составляет 42% в общем объеме инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность региона", - говорится в сообщении.

По данным управления, реализованные за последние три года проекты "Переработка мяса птицы" в Андроповском муниципальном районе, "Строительство цеха по переработке мяса птицы" на территории Кисловодска позволили увеличить долю импортозамещения и продукции ставропольских производителей на потребительском рынке края и России. В Минераловодском городском округе на территории РИП "Агропромышленного парка "Ставрополье" начал работу масштабный инвестиционный проект "Строительство мясоперерабатывающего комбината" стоимостью более 3 млрд рублей. Планируется создание 328 рабочих мест.

Отмечается, что реализуемый на территории Новоалександровского городского круга инвестиционный проект "Строительство мясоперерабатывающего комплекса и логистического центра" стоимостью 550 млн рублей позволит увеличить объемы производимой продукции до 10 тыс. тонн в год. А инвестиционный проект "Строительство цеха глубокой переработки по производству колбасных и деликатесных изделий из мяса индейки" стоимостью 472,3 млн рублей, действующий в Изобильненском горокруге, предусматривает троекратное увеличение заявленной мощности в 2,5 тыс. тонн готовой продукции в год.

"Отрасль успешно развивается и наращивает свой потенциал благодаря ежегодному внедрению современного технологического оборудования и модернизации производства, а также реализации инвестиционных проектов в этой сфере", - отметил исполняющий обязанности председателя комитета пищевой и перерабатывающей промышленности края Денис Полюбин, слова которого приводятся в сообщении.

Сообщается, что в мясоперерабатывающей промышленности Ставрополья работают 95 организаций, где трудятся более 5 тыс. человек. Объем производства мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и деликатесов из мяса составляет более 250 тыс. тонн, это удовлетворяет потребности жителей и гостей края.