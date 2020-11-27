{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 80% энергокомпаний в мире внедрят искусственный интеллект к 2025 году

Искусственный интеллект может обеспечить более быструю декарбонизацию энергетического сектора

ТАСС, 27 ноября. Около 81% энергетических компаний в мире внедрят в производство искусственный интеллект к 2025 году, говорится в исследовании европейской ассоциации электроэнергетиков Eurelectric.

"К 2025 году 81% энергетических компаний внедрят искусственный интеллект, пожиная многочисленные преимущества увеличения числа разработок в этой области и быстрого перехода к чистой энергии", - сказано в исследовании.

Искусственный интеллект может обеспечить более быструю декарбонизацию энергетического сектора. Ожидается, что к 2050 году возобновляемые источники энергии будут занимать долю более 80% в энергобалансе, а их сочетание с внедрением искусственного интеллекта, прогностических алгоритмов, может привести к еще более эффективной интеграции этих источников энергии.

Кроме того, искусственный интеллект позволяет поддерживать стабильность электросетей и прогнозировать потребление клиентам, что приведет к оптимальному соответствию между спросом и предложением, говорится в исследовании.

Законопроект об оценке риска причастности юрлиц к подозрительным платежам внесен в Госдуму
Документом предлагается создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса "Платформа ЗСК", через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам
Читать полностью