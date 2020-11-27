Более 80% энергокомпаний в мире внедрят искусственный интеллект к 2025 году

ТАСС, 27 ноября. Около 81% энергетических компаний в мире внедрят в производство искусственный интеллект к 2025 году, говорится в исследовании европейской ассоциации электроэнергетиков Eurelectric.

"К 2025 году 81% энергетических компаний внедрят искусственный интеллект, пожиная многочисленные преимущества увеличения числа разработок в этой области и быстрого перехода к чистой энергии", - сказано в исследовании.

Искусственный интеллект может обеспечить более быструю декарбонизацию энергетического сектора. Ожидается, что к 2050 году возобновляемые источники энергии будут занимать долю более 80% в энергобалансе, а их сочетание с внедрением искусственного интеллекта, прогностических алгоритмов, может привести к еще более эффективной интеграции этих источников энергии.

Кроме того, искусственный интеллект позволяет поддерживать стабильность электросетей и прогнозировать потребление клиентам, что приведет к оптимальному соответствию между спросом и предложением, говорится в исследовании.